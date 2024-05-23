T1菜鳥戰神冠軍賽初體驗 教練：每一步都是歷史

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（中央社記者黎建忠桃園23日電）不斷創造驚奇的T1台北台新戰神將於明天迎來成軍菜鳥球季的首場總冠軍賽，總教練許皓程淡定笑說：「能打到總冠軍賽已經很意外，現在每走一步都是創造歷史。」

季前臨時成軍的台北台新戰神，本季是進軍T1職業籃球聯盟的第1個球季，例行賽拚戰至倒數2場才確定搶下季後賽門票，沒想到季後賽首輪在不被看好下，竟以3比2淘汰尋求衛冕的新北中信特攻，驚奇闖進總冠軍賽。

許皓程在接受媒體聯訪時笑說，現在真的是走一步算一步，能打到總冠軍賽已經很意外，「我們全隊都沒有壓力，畢竟外界都不看好，所以看起來應該是雲豹壓力比較大。」

戰神洋將赫里斯-傑佛森（Rahlir Hollis-Jefferson）在季後賽首輪就受傷報銷，少了平均18.2分、8.1籃板的他，對球隊戰力影響不小，且總冠軍賽又要對上有前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）坐鎮的台啤永豐雲豹。

許皓程表示，雖然少了赫里斯-傑佛森，「但我們在季後賽首輪反而有更多本土球員跳出來，可以負擔切入後分球的任務，所以我一直跟本土球員說，每個人多做一點，力量就會很大。」

後衛林秉聖則提到，之前的發燒感冒已經都好了，現在身體狀況很不錯，「相較於對手很久沒比賽，我們只休息不到10天，加上又通過特攻的高強度考驗，確實是比較有優勢一點。」

不過林秉聖也強調，2隊目前心態應該都一樣，就是看誰開賽能先掌握氣勢，「拿下首戰勝利將是非常重要的事。」（編輯：龍柏安）1130523