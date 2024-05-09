T1戰神落後19分逆轉勝 林秉聖想證明自己

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）T1聯盟台北戰神季後賽首輪第3戰克服19分落後，後衛林秉聖率隊擊敗新北中信特攻，他今天說，球隊需要自己，就必須要站出來，他曾告訴隊友，比賽還沒結束，誰贏誰輸，還不知道。

台灣職籃T1聯盟戰神今天在少了洋將赫里斯-傑佛森（Rahlir Hollis-Jefferson）情況下，靠著林秉聖單場攻下24分，幫助戰神以80比72力退新北中信特攻，季後賽首輪以2比1領先，在5戰3勝制系列賽搶先聽牌。

台北戰神代理總教練許皓程接受媒體聯訪時表示，球隊上半場防守策略執行不錯，但進攻把握度不佳，所幸下半場透過防守帶動進攻，拿下重要一勝，但他提醒球員須記取第2戰輸球教訓，小心特攻下一戰反撲。

扮演關鍵角色的林秉聖，第4節一度腰部不適，經場邊短暫治療後，再度重回場上，他表示，當時腰部稍微緊繃，「但是球隊需要我，我就必須要站出來。」

無緣年度第一隊獎項，林秉聖坦承有點在意，他表示，可能是自己不夠好，但反而更能激發自身潛能，「我喜歡挑戰，越覺得我不好，我就想要證明給你看。」

原先被看好的衛冕軍特攻，前3戰打完反而意外成為落後的一方，總教練李逸驊認為，除了林韋翰傷勢是關鍵外，而洋將進攻表現也不穩定。

另外，戰神例行賽主場在台北和平籃球館，季後賽首輪改在台大體育館進行，兩隊球員今天似乎還在適應，三分球命中率都不到2成。

談到特攻3名洋將全場外線14次出手全數落空，李逸驊透露，昨天練球時有發現，籃框特別硬，且從底線看過去，籃框與椅子顏色一樣，「看過去感覺籃框好像不存在，都是同樣色系，投起來不太順手。」（編輯：陳政偉）1130509