囊括T1年度3大獎 林秉聖考慮旅外挑戰自我

（中央社記者陳容琛台北12日電）除了日前入選年度防守第一隊，台北台新戰神球星林秉聖今天在T1聯盟頒獎典禮再囊括年度第6人、年度進步獎，他也透露新賽季有考慮旅外發展的可能性。

挺過開季前的合約風波，本季轉戰戰神的林秉聖打出身價，場均貢獻11.8分、3.8籃板、3.2助攻，並幫助球隊在季後賽首輪擊敗衛冕軍新北中信特攻，取得台灣職籃T1聯盟的總冠軍賽門票，可惜最後遭台啤永豐雲豹橫掃，與夢寐以求的冠軍擦肩而過。

不過在今天的T1聯盟頒獎典禮，林秉聖除了入選年度防守第一隊，更一舉囊括年度第6人與年度進步獎，他分享最開心的是拿到進步獎，「我覺得只要有呼吸就要進步，否則停滯下來很容易被別人超越，所以對我來說意義重大，比拿第6人還重要。」

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有趣的是，林秉聖確定獲得年度第6人後，他的高中恩師高從立擔任頒獎神秘嘉賓，回憶起那段不被看好的日子，林秉聖忍不住淚崩，「那時候我的身材矮小、瘦弱，就是非常普通的球員，即便我當時什麼都不是，但教練還是非常照顧我，在我最不好的時候伸出援手，這種才是真心的。」

不受場外風波影響，林秉聖目標下一季幫助球隊奪冠，並拿下總冠軍賽最有價值球員（FMVP），但由於他的合約附帶旅外條款，因此新賽季也有考慮旅外發展的可能性，「我的個性喜歡挑戰，沒有挑戰好像就少了一點動力，跟廢人沒兩樣。」（編輯：龍柏安）1130612