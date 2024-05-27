揪農藥殘留 質譜快檢行動檢測車進駐雲林

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林縣是全國最大蔬菜產區，為落實源頭管理，降低蔬果農藥殘留，農糧署補助建置質譜快檢行動檢測車，去年11月起進駐二崙鄉農會，雲林縣長張麗善今天前往了解推展情況，籲農友多加利用。

雲林縣現有虎尾科技大學設置質譜實驗室區檢中心，二崙鄉農會及土庫鎮農會也設置質譜快檢前處理站。農業部農糧署自去年11月起補助台北市瑠公農業產銷基金會（瑠公基金會）建置「質譜快檢行動檢測車」，加強二崙鄉農會駐點服務。

張麗善今天在雲林縣農業處長魏勝德和動植物防疫所長廖培志等人陪同下，瞭解農藥殘留質譜快速篩檢機制及目前推展情形。

張麗善表示，雲林是全國最大的蔬菜產地，每3把蔬菜就有1把來自雲林，所以針對農民所生產的蔬菜，希望在第一時間就掌握農藥殘留疑慮，避免蔬果送到西螺果菜市場後或送到台北農產運銷公司後，才發現農藥殘留超標，而得進行銷毀造成農民損失。

張麗善指出，除二崙鄉農會及土庫鎮農會外，今年將於崙背草湖、西螺安定及莿桐農會等3處再增設前處理站，讓農民就近就地送檢，提高檢驗效率。

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廖培志說，二崙鄉農會質譜快檢前處理站僅有生化檢驗，而質譜快檢行動檢測車檢驗項目達200項，農民只要早上9時送來，檢驗報告經過電腦和人工判讀後，下午3時收到報告後即可進行採收，將農作物送到果菜公司去運銷。

質譜快檢行動檢測車服務超過半年，案件數近2000件，二崙鄉農會觀察不合格率從一開始的7成，經過農會輔導安全用藥，不合格率逐漸降低，目前約1、2成。（編輯：謝雅竹）1130527