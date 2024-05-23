國土計畫法114年上路 雲縣府將成立專案小組因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）國土計畫法將於114年上路，雲林縣議會日前安排縣府專案報告，也是今天總質詢焦點，議員們要求縣府提出因應之道；雲林縣長張麗善說，縣府成立專案小組，保障農民權利。

雲林縣議會在此次定期會安排縣府相關局處進行「本縣因應114年國土計畫法實行之配套措施」專案報告；縣議會國民黨團總召李明哲、無黨籍縣議員蔡東富等11名議員，在大會及專案會議中紛紛提出相關意見。

雲林縣議長黃凱表示，國土計畫法114年實行，雲林縣正積極發展農工商產業，中央劃設雲林縣農業用地比例位居全國第2，若以內政部現行劃設版本施行，將嚴重箝制雲林縣發展。

雲林縣長張麗善今天在議會總質詢時說，雲林縣為農業大縣，有49.7%從事農業工作，在國土計畫法明年上路，對於雲林農業大縣來講相當不公，嚴重影響農民權利。

張麗善強調，在國土計畫法審議過程中，縣府不斷向中央提出農業權、農地價值，縣府絕對會站在農民的立場極力爭取，同時跨局處成立專案小組，確保農業大縣符合糧食自給率，但也要保障農民。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡東富今天在總質詢上提到，雲林縣平原農地12萬公頃，農1、農2的農地多達8萬公頃，國土計畫法即將上路，對於農地未農用的罰責大幅變革，攸關農民權益甚大，但農民至今普遍仍不知曉，一旦施行將帶來很大衝擊。

其他議員們則向中央喊話希望在農地範圍設定的基準上，應「因地制宜」劃設，並且在國土計畫法實施前，先下鄉舉辦說明會讓縣民們充分了解，對於地方及在地農民因農地劃定所蒙受的限制與損失，更應給予應有的補償。（編輯：謝雅竹）1130523