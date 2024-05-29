籲延後實施國土計畫法 鍾東錦：農業縣普遍心聲

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國土計畫法將於114年上路，苗栗縣長鍾東錦今天表示，農民多仍有疑慮，擔心更加限縮農地使用，他呼籲中央延後實施，讓縣府做好準備、宣導說明，「這是農業縣普遍心聲」。

無黨籍苗栗縣議員周玉滿今天在議會質詢時指出，國土計畫法預計明年4月30日實施，中央要求地方政府今年6月要將「國土功能分區圖」報內政部，截至3月僅少數縣市完成，顯示國土功能分區仍存在爭議，有待詳細評估規劃。

她舉例，通霄鎮台1線旁有處200多戶的住宅社區，初步有一半被劃作城鄉發展地區，相隔不到10公尺的另一半卻被劃作農業發展地區，日後若國土功能分區圖報內政部核定後，就只能作農業使用，「這是很奇怪的現象」；此外，目前農地違規使用，依區域計畫法是罰新台幣6萬至30萬元，國土計畫法實施後，罰則大幅提高，民眾檢舉還有獎金，擔憂會造成檢舉亂象。

縣議員孫素娥也反映，許多農民擔心將來若想興建農舍難度更高、一旦不小心違規使用將遭重罰，希望縣長鍾東錦為農民發聲，爭取國土計畫法暫緩實施。

鍾東錦表示，民眾對於國土計畫相關規定普遍不太清楚，他也認同應該延後實施。

鍾東錦指出，苗栗縣山坡地占很大比例，能開發的土地面積已經少之又少，若農地開發使用更趨困難，恐非農民之福。他舉例，南庄、三灣有些地方缺乏就業機會，人都快走空了，如果長輩留下的農地可放寬申請興建農舍居住，或許有助吸引年輕人返鄉，就近以2、30分鐘車程到竹南、頭份市區工作，也讓農地在水土保持完善的前提下做更有效利用。

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他說，520總統就職晚宴當天與其他農業縣市首長交換意見，大家普遍也都希望國土計畫法能延後上路，讓地方有足夠準備時間，做好因應措施和配套作為。

縣府工商發展處處長詹彩蘋表示，苗栗縣國土計畫已於110年4月30日公告，目前進入第三階段、國土功能分區圖的繪製作業，並審議人民陳情案件，民眾對於功能分區有意見都可以提出陳情，經縣審議委員會通過後再送內政部審查，縣府先前已巡迴各鄉鎮市辦理說明會，將加強宣導，並彙整地方意見轉報中央參酌。（編輯：張銘坤）1130529