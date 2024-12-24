苗縣客家文學花園第3期動土 盼打造觀光新亮點

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣客家文學花園第3期工程今天動土，除以景觀、植栽營造客家文學特色荒野公園，園區也招商預計結合會館、旅服中心等，打造公館鄉出磺坑及浪漫台3線觀光新亮點。

苗栗縣政府獲客家委員會補助「客家文學花園計畫」專案，在公館鄉出磺坑分期分區辦理建置計畫，過去已投入新台幣近1億5000萬元進行基礎工程，今天舉行第3期景觀工程暨出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案動土典禮，客委會主委古秀妃、苗栗縣長鍾東錦、中油探採事業部執行長湯守立、公館鄉長何在鑫及多名地方民代出席。

古秀妃致詞時表示，財劃法修正通過後，各部會預算將刪減近30%，對於已核定補助的工程，將存在「高度不確定性」，可能付不出錢；至於新的計劃提案，「確定沒辦法了」。她的心情複雜，替工程動土感到歡喜，卻也因能力受限而無比沉重。

古秀妃說，未來客委會投入地方公共建設經費全都受到影響，不只是工程案，還有地方活動、客家語言文化發展推廣，這對全國客家縣市、鄉鎮影響很大。

她指出，以苗栗縣而言，包括明德水庫環湖自行車二期工程、元宵（火旁）龍活動等應該都無法再支持，她很抱歉，也要拜託鍾東錦在苗栗縣政府統籌分配稅款增加後，協助將客家文化建設經費缺口補起來。

鍾東錦則點頭回應「沒問題」。他表示，客家文學花園計畫用地早年在前總統李登輝時期原規劃作為馬場，後來荒廢許久，感謝前總統蔡英文支持，讓土地充分利用。此處與獅潭、泰安、大湖等鄉鎮銜接，是浪漫台3線重要觀光據點，未來發展值得期待。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，第3期景觀工程預算2.9億元，工期730日曆天，規劃以客家民族生活植栽為基礎，勾勒出客家文學作品時空背景下的多元生態荒野景觀公園，有沙丘、大草坪、戶外展演場。

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另外，配合園區招商簽訂「出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案（OT+BOT）」由民間機構投入6.7億元建設特色會館、文化市集及旅客服務中心等，並委託鑿探溫泉的可能性。

林彥甫說，客家文學花園整體園區18.5公頃，擁有雄峻的牛鬥峽谷自然地景，與對岸台灣中油公司出磺坑歷史礦場相望，希望透過各方面觀光資源的建置，讓台3線旅遊廊道增加休憩、旅宿空間，並串連公館鄉沿途特色鄉鎮地區，打造浪漫台3線觀光旅遊新亮點。（編輯：戴光育）1131224