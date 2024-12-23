推動大矽谷暨高鐵產專區招商 苗縣府邀企業座談

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣府今天舉辦「桃竹苗大矽谷推動方案暨高鐵產業專用區」聯合招商座談會，邀集台灣上市櫃公司協會及多家企業代表交流，盼推動科技產業聚落，加速地方經濟發展。

苗栗縣政府工商發展處指出，因應「桃竹苗大矽谷」推動方案，縣府已評估並規劃頭份、竹南及後龍等約960公頃產業儲備用地，作為計畫核心發展區域，吸引高科技產業進駐；另一重點高鐵苗栗站產業專用區，則以「數位經貿城」為發展定位，吸引各類支援性產業進駐，包括商務辦公、企業總部、消費零售與休閒娛樂等領域，以完善科技產業供應鏈。

工商發展處下午在後龍鎮客家圓樓舉辦「桃竹苗大矽谷推動方案暨高鐵苗栗站產業專用區產業聯合座談會」，邀集大矽谷核心策略產業、支援服務業及辦公零售相關產業方潛在廠商，說明苗栗具備的優勢並廣納各方意見。

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座談會中，縣長鍾東錦與台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉共同簽署合作意向書，雙方擬於民國114年3月26日共同舉辦企業家成長研討會，未來透過多方協作，推動苗栗縣產業發展。

鍾東錦指出，地方發展一定要有企業攜手努力帶動，廣泛蒐集業界寶貴意見，縣府規畫方向會更加正確而有效益，縣府將持續加強與企業界聯繫，吸引更多投資，創造大量就業機會，提升地方經濟競爭力。（編輯：陳仁華）1131223