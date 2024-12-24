財劃法修正恐限縮中央補助 鍾東錦：縣府有盤算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）客委會主委古秀妃今天說，財劃法修正通過，各部會預算刪減近30%，未來補助地方能力將受限。苗栗縣長鍾東錦表示，地方增加收入一樣是國家資源，縣府會負責、有一定盤算。

古秀妃今天出席苗栗客家文學花園計畫第3期工程動土典禮時指出，財劃法修正通過後，各部會預算刪減將近30%，未來客委會投入地方公共建設等，恐都受到影響，若是新案就無法核定補助，至於已進行中的舊案可能會延遲付款，對地方很抱歉，「協助地方的能力有限」。

她並向坐在台下的鍾東錦喊話，希望苗栗縣政府日後統籌分配稅款若增加，將客委會無力補助的缺口「補起來」讓客家語言文化持續保存推廣。

鍾東錦當場點頭回應「沒問題」，他會後接受媒體採訪時表示，財劃法若按修正版本施行，縣府該負的責任會有一定盤算。

鍾東錦說，目前估算苗栗縣可望分配到100多億元，行政院有關切未來如何使用，他認為苗栗財政非常吃緊，還債會占重要一部分，社會住宅也是主要項目之一，還有苗栗縣總圖書館、苗62線道路改善等許多件經費達10多億元的工程，都還在與中央協商洽談中，尚未提出申請。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，過去教育部1年僅給苗栗縣3億多元的老舊校舍改建費用，他每到偏鄉校園看到師生在不好的環境上課，「感覺很對不起他們」，縣府也向慈濟尋求協助，「如果挹注地方財源足夠時，縣府一定會用在最適當、最需要的項目」。

鍾東錦指出，錢不管在地方或中央，都是國家的資源，一定會珍惜、做最好的利用，現在修正案已通過，希望不要再惡鬥，在沒有發展出更好的分配方式以前，按照規定、制度分配資源最沒有爭議。（編輯：戴光育）1131224