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台南美食文化節台北揭幕 黃偉哲到場推廣

2024/5/28 17:16（5/28 18:47 更新）
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台南市政府在遠東SOGO百貨台北忠孝館推出「台南美食文化節」，台南市長黃偉哲（前右2）28日也到場推廣台南美食文化。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月28日
台南市政府在遠東SOGO百貨台北忠孝館推出「台南美食文化節」，台南市長黃偉哲（前右2）28日也到場推廣台南美食文化。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月28日
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（中央社記者張榮祥台南28日電）「台南美食文化節」今天在遠東SOGO百貨台北忠孝館揭幕，台南市長黃偉哲到場推廣台南美食，讓北部民眾就近品嚐台南「手路菜」，體驗原汁原味的辦桌文化。

台南市政府今天起至6月4日在遠東SOGO百貨台北忠孝館推出「台南美食文化節」，集結近50家台南特色物產與美食店家，更請來台南米其林必比登推介餐廳兩大主廚聯袂操刀「古都府城400風華宴」，黃偉哲也到場推廣。

黃偉哲表示，台南被譽為「美食之都」，此次請來台南米其林必比登推介餐廳「東香台菜海味料理」及「筑馨居」主廚聯手，呈現原汁原味台南辦桌文化，還可選購台南在地物產。

黃偉哲說，「米其林指南」日前公布5月新入選餐廳，台南3家美食店家上榜，累積35家必比登推介及26家入選餐廳，又逢「台南400」，全年活動多元，歡迎海內外遊客親身體驗台南好吃好玩的豐富魅力。

台南市政府發布新聞稿指出，市府攜手台南市文化觀光伴手禮產業發展協會、台南市府城文化觀光產業協會辦理「台南美食文化節」，讓人感受台南深厚文化底蘊，活動期間祭出多重優惠，還可抽獎，共享台南美食盛宴。（編輯：郭諭儒）1130528

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