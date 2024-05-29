議員爆學童罰寫千遍 謝國樑：成長不可抹滅傷害

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）民進黨基隆市議員曾怡芳今天表示，接獲某國小學生家長反映，學生上課不專心或犯錯，老師會要求學生罰寫數百次、甚至1000次。基隆市長謝國樑說，這也是他成長不可抹滅傷害。

曾怡芳在施政總質詢表示，罰寫內容非常多，其中有「我會用腦思考，用智慧判斷事情究竟該不該做」，還有「按時完成回家作業是學生盡責的表現」。

她指出，大量罰寫同樣字句時，大腦處於放空狀態，只剩手在寫字，字越寫越歪，學生罰寫到超過睡眠時間不敢休息，甚至對於學習及老師產生排斥，並詢問謝國樑是否曾被老師要求罰寫。

謝國樑答詢，「這是我成長到大不可抹滅的傷害」，雖已不記得罰寫內容，但罰寫次數是達不到，他非常認同罰寫一定要合理、可行。

他表示，當年老師會要求他罰寫，但次數不是一般學生可以達成，老師也知道達不到，一旦未達成，老師就會懲罰，他現在年紀大了，瞭解到老師想要教導學生的目的，但手段及目的間要均衡，不然很容易到虐待範疇。

謝國樑指出，他年幼時期有體罰，現今老師教導學生所使用的工具，比起當年少很多，但無論使用何種教育方式，都要適當、合理、可行。

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基隆市政府教育處代理處長楊桂杰表示，罰寫是老師在審酌輔導管教措施時，可以選擇的其中一種方式，但必須注意能否達到手段及目的間均衡，且要符合比例原則，若是大量且長時間罰寫，影響學生正常作息，可能涉及不當罰寫。

楊桂杰指出，此個案老師使用的手段與目的已失衡，曾有諮商心理學者分析類似情況發現，會讓學生在罰寫過程陷入文字牢籠，陷入痛苦情境，這樣的管教措施他認為不恰當。（編輯：戴光育）1130529