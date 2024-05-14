宜蘭2校疑老師虐待性侵學童 縣府要求校方調查

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭縣議員謝正信今天在縣議會質詢指出，宜蘭市某國小爆發疑似老師虐童、羅東某國中老師涉嫌性侵學生，要求縣府盡速調查，讓事件水落石出，也讓被害人不要受到二次傷害。

民主進步黨籍縣議員謝正信下午在縣議會針對社會安全網議題指出，宜蘭市某國小爆發疑似老師虐童、羅東某國中老師涉嫌性侵學生。他質詢縣府社會處是否知道這2件案件、有無啟動社會安全網。

宜蘭縣社會處長林蒼蔡表示，社會處有接到通報，主責還是以學校為主，但社會處社工在第一時間就有介入了解，若有必要隨時可提供相關協助。

縣府教育處指出，已要求校方妥善釐清調查、依法行政、勿枉勿縱。

據了解，宜蘭市涉嫌虐童的是某國小美術班老師，他被爆料在教學過程常對學童打頭搧臉，有10多名學生受害；但因有家長持不同看法，認同這名老師教學管教，因此這名老師只有調離原班級，沒有遭暫時停職，靜待校方後續詳細調查。

至於羅東某國中的疑似性侵案，相關老師是體育武術老師，已暫時停職接受調查。（編輯：陳清芳）1130514