麥寮某安親班疑不當管教 雲林縣府調查

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）雲林縣麥寮鄉廖姓媽媽在臉書貼文指出，某安親班的老師體罰孩子，導致手部紅腫、指甲瘀青，今天已到醫院驗傷；雲林縣教育處和社會處介入調查，倘若老師涉虐將解聘。

廖姓媽媽今天凌晨在臉書（Facebook）貼文寫道，安親班的老師因為孩子未寫作業而管教，結果小孩的手部紅腫、指甲瘀青，甚至屁股也有傷。

廖姓媽媽不解，這樣的體罰合理嗎？安親班當下更是沒有當面處理，僅透過電話來道歉。

雲林縣教育處長邱孝文表示，教育處從網路上得知麥寮鄉某安親班出現疑似不當管教情形，早上已與學校、學生家長聯繫，確認學生就讀國小六年級，了解昨天在安親班發生的過程，學生已經前往醫院驗傷，教育處下午會與社會處前往安親班調查。

邱孝文指出，安親班為合法設置，不曾有任何不良紀錄，但是按規定，發生不當管教之事，安親班應在24小時之內向主管機關通報，但截至今天中午12時尚未接獲安親班通報，反而是教育處從網路上得知訊息介入調查，因此會依法開罰。

針對老師部分，將啟動調查，倘若涉及不當管教，將依法解聘。

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雲林縣社會處長林文志說，依兒童及少年福利與權益保障法，任何人不得對兒童、少年有身心虐待，如違反的話，將依兒少法第97條開罰，處新台幣6萬到60萬元罰鍰。

涉案的安親班老師稍早對外發文，為自己管教失當的不良示範道歉；他表示，事情發生的當下，補習班的其他老師也並未知道確切情況，一切皆由於自己處理過當、不周全所造成的結果。老師也表示，願意接受所有的批評與指教，接受所有應當之責，配合家長後續處理事宜。（編輯：郭諭儒）1130528