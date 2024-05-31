花蓮瑞穗改良種芒果列現金救助 每公頃10萬元

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）受到3月低溫影響，花蓮改良種芒果出現開花不著果、開花數少等情形，縣府向農業部爭取，玉里鎮、卓溪鄉率先公告現金救助，今天起新增瑞穗鄉產區，每公頃補助新台幣10萬元。

花蓮縣農業處長陳淑雯指出，受到今年3月持續低溫影響，縣內改良種芒果皆有開花不著果、開花數少，果實畸形或空包彈等災害情形。

花蓮縣農業處統計，瑞穗鄉、卓溪鄉及玉里鎮改良種芒果種植面積約52公頃，以玉里鎮及卓溪鄉損害程度超過30％，瑞穗鄉約25％。

陳淑雯表示，改良種芒果補助額度為每公頃10萬元，玉里鎮及卓溪鄉率先公告，已於5月17日受理完成；30日起公告現金救助地區增加瑞穗鄉。

花蓮縣農業處發布新聞資料指出，即日起至6月11日受理瑞穗鄉改良種芒果申請現金救助，農友可檢具相關文件，到土地所在地公所辦理。

救助對象應符合農業天然災害救助辦法第5條規定的農民，也就是實際從事農作生產的自然人；申報項目損失率達20%；長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。（編輯：郭諭儒）1130531