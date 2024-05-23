水芋保險開辦 花蓮縣府加碼補貼2成保費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣23日電）農業部5月起推出水芋保險，花蓮縣吉安鄉是全國6個承保地區之一，為鼓勵農友投保，除了中央補助5成保費，花蓮縣府加碼2成，颱風期間測得最大瞬間風達10級風，就可獲理賠。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說明，水芋保險為氣象參數型保單，以中央氣象署氣象站測得資料為理賠依據，具客觀明確標準，免除勘損爭議，且加速理賠效率。

陳淑雯指出，在保險期間內遇到颱風，且測得最大瞬間風達到10級風（每秒風速24.5到28.4公尺）起賠。

陳淑雯指出，為鼓勵農友投保，除了農業部補助5成保費，花蓮縣府再加碼補貼2成保費，減輕吉安芋農負擔，將於27日下午2時於吉安鄉農會辦理水芋保險政策宣導說明會。

花蓮縣吉安鄉種植芋頭124公頃，是縣內主要產地。吉安鄉農會總幹事張德奇說，水芋生長期若遇到颱風強風吹襲，導致植株傾倒或葉片破損，會造成塊莖變小且品質不佳，過去勘災時不易從外觀認定。

張德奇說，以風速作理賠標準，對農友比較有保障，但前提還是要投保，目前農會也在研議對產銷履歷芋頭提供保費補貼。（編輯：黃世雅）1130523