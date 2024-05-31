台日觀光高峰論壇 葉菊蘭：日方承諾拉平互訪人數

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（中央社記者林巧璉高雄31日電）第15屆台日觀光高峰論壇今天在高雄登場，台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台日旅客都最喜歡對方的國家，但雙方造訪人數有落差，日方承諾會努力將互訪不平衡差距拉平。

台日觀光高峰論壇聚集超過200名台日代表，日方代表團包括日本觀光振興協會會長山西健一郎、日本觀光廳參與田端浩等，以及航空、鐵道、旅行社、政府組織。今年主題聚焦運用數位科技推動智慧觀光、永續觀光。

根據交通部觀光署統計，今年1至2月，日本來台旅客達19萬7157人次，達2019年的68%，是來台旅客排名第二；台灣訪日人次則以99萬8169人次超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前同期表現。此次論壇將聚焦討論如何促進台日雙方更穩定、平衡的觀光交流與永續發展。

葉菊蘭指出，台日旅客雙方最喜歡的國家都是對方，但種種因素下，造訪人數不太平衡，日方承諾要用種種方法把比較不平衡的差距拉平。

葉菊蘭也不忘行銷高雄，她說，這次活動在海洋首都高雄舉辦，讓日本的旅客來看到台灣除了台北以外的地方，尤其高雄近年已經蛻變成年輕的、國際化的、流行的、藝術的、音樂的、體育的高雄，是一個很好行銷高雄的機會。

葉菊蘭表示，高雄是台灣的海洋首都，山、海、河匯聚，高鐵、鐵路、捷運、輕軌、自行車、遊艇都相當便利，處處充滿驚喜，力邀日方送客來高雄體驗。邀請台灣和日本雙方都一起努力，共同打破台日交流不平衡的現狀。

高雄捷運公司今天下午也將與日本江之電、日本優雅食簽訂「推動觀光電車計畫協議書」，推動台日旅客互訪。

高雄市長陳其邁致詞時表示，高雄與日本的淵源深厚，加上疫情期間互贈口罩、疫苗、地震救助的患難見真情、近期台積電到熊本設廠等，已將兩國的感情提升到「羈絆」層次。希望透過本次觀光交流，讓台日雙方能夠更加緊密，加速旅客互訪。

交通部觀光署副署長林信任接受媒體聯訪指出，今年1到5月日本來台的旅客，跟去年同期比較，已達倍數成長，表示說日本客對今年台灣的熱度持續升溫。

另外，針對禁止組團赴中國大陸旅遊的禁令問題，林信任說，秉持對等跟循序漸進方式，持續進行開放。此外全球行銷也不會停止，不管對新南向國家或歐美國家都會加大力道，達成今年1000萬人來台目標。（編輯：郭諭儒）1130531