議會調查小組約詢 游淑慧：柯文哲若出席可直播

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市議會京華城案調查小組將邀前台北市長柯文哲說明。柯文哲指出，應把所有會議紀錄等上網公開，並列出問題。小組召集人游淑慧表示，柯文哲若願出席，可全程開放且直播。

台灣民眾黨黨主席柯文哲今天到高雄參加活動時接受媒體聯訪，他回應京華城案爭議指出，應把所有會議紀錄、調查資料都上網公開，「到底還有什麼問題可以列出來，我們可以回答」。

對此，台北市議會京華城案調查小組召集人、國民黨北市議員游淑慧今天透過群組表示，調查小組成員有民眾黨北市議員，每次開會後逐字稿應有拿回民眾黨中央，加上議會與監察院對京華城案提出質疑時間有約3個月。

她說，這就如同考試，已提供資料及考題且現場還可以拿出書參考，但考生連考場都不敢來，還要求先提供考卷，這樣才能請人幫忙擬妥答案做答嗎。

游淑慧指出，如果柯文哲希望透明公開，且願意出席北市議會訪談，調查小組會議可全程開放媒體參加且直播。小組設置辦法及目的，類似民眾黨支持立法院調查權，柯前市長與柯主席顯然兩套標準。

她說，若柯文哲決定繼續自說自話，議會調查小組只能自認倒楣，遇到一名闖禍卻不認帳的前市長。

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」昨天開第6次會議，游淑慧指出，下週將訪談北市府代表，並提供6月的4次開會時間供柯文哲選擇，邀柯文哲到場說明。（編輯：戴光育）1130601