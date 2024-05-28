南港轉運站案挨批工程進度落後 議員籲重檢視契約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北28日電）北士科T17、T18案設定地上權案爭議未解，議員游淑慧說，南港轉運站BOT案由新壽得標，至今工程落後，僅完工3成多，是前市府留燙手山芋，要求重檢視契約；台北市長蔣萬安允諾。

台北市議會今天召開市政總質詢，蔣萬安率台北市政府官員列席，國民黨議員游淑慧質詢南港轉運站BOT案時說，此案有疑慮，此案在民國109年12月間簽約，將興建地上19層、地下4層大樓，估5年內完工。

游淑慧指出，但上午前往現場拍施工照，工程進度落後，調資料發現，此案明年底將啟用，期間包含設機電設備並取得使用執照等，從目前工程進度僅約完成3成多，要啟用根本需以神一般速度施工，才可能完工。

公共運輸處長常華珍答詢，會依業者提供投資計畫書審查工程期程，業者目前確實未依投資計畫書內期程，可能認為需展延，但未經協商所以未定案，並強調會依投資計畫書審查，若無法達成工程期程，會依約開罰。

游淑慧說，南港轉運站BOT案是由新光人壽得標，依工程標示，並追問建築管理工程處，這樣工程是否可在預定期程明年內完工。建管處長虞積學答詢應不容易；蔣萬安答詢，依議員提供照片，確實不容易。

游淑慧接著表示，就算如業者提出在期程內可完工，所以就需趕工興建完成，但蓋完後也不敢使用，應可能有工程疑慮，依此BOT契約，若更換協力廠商需通知市府，但新壽更換協力廠商卻未通知公運處。

她說，如大巨蛋最先發生爭議就是遠雄得標後更換協力廠商，卻未知會前市府，針對南港轉運站BOT案，依契約規定更換協力廠商應通知市府，但公運處至今仍不知情，根本沒在監督。常華珍答詢有委託專業顧問公司協助。

游淑慧指出，公運處說法就是花錢找人做事卻不清楚細節，且民進黨議員林延鳳曾質詢此案，但公運處至今都未了解相關狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣萬安答詢，議員都很關心此案，針對期程及工程進度，交通局會重檢視合約實際狀況，並要求業者在5月底前說明工程落後原因。

游淑慧表示，新壽已取得北投士林科技園區T17、T18設定地上權案但至今未開發，之後標得南港轉運站BOT案，針對此2案在符合開發進度前，市府不宜接受新壽投標公共工程。蔣萬安答詢，有機制因應，但會把2案列入考量依據，若確實有不良紀錄會列入參考。（編輯：張銘坤）1130528