友善公共運輸 台南公車「智慧等車」APP查互動資訊

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）大台南公車「智慧等車」新功能上線，透過APP或掃描虛擬站牌QRcode，按下「我要上車」按鍵後，再由系統發送告知司機站牌有人等車資訊，可有效減少公車過站不停狀況。

台南市政府今天舉行「大台南公車智慧等車上線記者會」，市長黃偉哲宣布「智慧等車」新功能上線。他表示，透過新的服務讓乘客在公車站牌先按鈴通知駕駛，司機知道停靠站有民眾需要搭車。此外，透過手機APP預約搭公車，一方面方便民眾知道公車到站時間；另方面有效降公車過站不停情形。

黃偉哲也提到，台南市貼心小黃公車服務，現已擴充31條路線，服務偏遠地區民眾，同時優化公車離峰時段服務，改採9人座休旅車取代大型公車，有效減少黑煙排放，提供優質公共運輸服務。

台南市交通局指出，「智慧等車」系統功能讓原本招手搭車小動作變得更具可靠性、方便性與效益性。另外，此為全國首創在公車路線沿線所有站位均可操作，可透過直接通知駕駛有民眾候車，還會同時在手機APP推播通知乘客公車即將進站資訊。

交通局表示，使用智慧等車功能有3種方式，第1種方式是內建在「大台南公車」APP中，點選要搭乘路線和所在站位，按下「我要搭車」按鈕；第2種方式用手機掃瞄站牌上的「虛擬智慧站牌」QRcode，可顯示當站所有路線的預估到達時間，再按下「我要搭車」按鈕亦可；第3種方式則是沿線設有候車亭，且空間電力等條件足夠站位共19處，設置實體鍵盤按鈕和LED服務燈，民眾可直接按押使用。

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另外，在APP和QRcode的智慧等車功能中，如果即將進站下一個班次是低地板或無障礙公車，還會一併顯示「輪椅上車」選項，供輪椅族群勾選，提早提醒司機預備服務。

公共運輸處表示，APP和QRcode的「智慧等車」功能是全國首創，站牌不必額外增加高成本設備，也不受限電力供應，因此容易普遍設置，即日起在市區70路、麻豆─嘉義高鐵站的橘9、橘9-1等路線共114處站位都可使用；未來視成效推廣全台南所有公車路線和站位。（編輯：孫承武）1130604