非法廢棄物頻入侵 苗議員提專案研商追緝源頭

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣非法亂倒事業棄物案件頻傳，民進黨籍議員陳光軒今天表示，來源不明土方、廢棄物一再入侵，縣府應建立跨局處機制有效追查源頭，將提案組成專案小組共同研議可行對策。

陳光軒今天在縣議會總質詢表示，根據縣警局統計資料，縣內各鄉鎮市自民國107年迄今，查獲非法棄置廢棄物案件共176件、攔查非法載運剩餘土石方更高達484件，苗栗縣儼然成為「廢土天堂」。

陳光軒指出，近年已有數起黑心業者將有毒廢棄物、廢酸洗液載到苗栗傾倒，導致環境遭受嚴重污染事件，面對非法亂倒情事猖獗，被攔查取締的司機往往拒不交待來源，最後罰款了事，無法有效打擊不法、追溯源頭。

他提到，造橋鄉談文村淡文湖段一處空地5月遭倒不明夾雜廢棄物土方，環保局2次稽查結果卻大不同，稽查隊第1次現場查核結果為農地除草整地作業，第2次廢棄物管理科現勘又認定為事業廢棄物，且數量推測達1000公噸，如此天壤之別，是否認定標準不一，甚至放水或有人謀不臧。建議縣府進行必要稽核。

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環保局說明，該案於5月11日稽查時，現場正進行除草整地作業，割除後雜草樹叢仍遺留現場並覆蓋原有土地表面，另未割除雜草樹叢因久未整理，才初判為整地除草；後續5月20日現場已完成除草作業，原有雜草皆已清除，地表呈裸露狀，明顯發現土壤有參雜營建混合物，因此依違反廢棄物清理法第46條函請竹南分局偵辦。

陳光軒表示，非法傾倒廢棄物案件通常事涉多個單位，縣府應建立建立一套處理機制，加強追查溯源時效，以遏止不法，將提案成立專案小組，召集縣府各相關局處配合研議；對此，縣長鍾東錦也認同，希望府會共同研商建立明確可行機制。（編輯：方沛清）1130604