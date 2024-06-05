鹿草鄉行銷農特產 攜手日本調味料公司推出商品

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義縣鹿草鄉公所與日本食研調味料公司合作，行銷在地農特產跨出第一步，推出日式咖哩飯，未來將結合食研既有通路規劃合作商品，把鹿草農特產推至全台。

馬稠後產業園區位在嘉義縣鹿草鄉，吸引國內外公司投資設廠，數家與食品相關的公司如饗賓餐旅集團、長庚醫科公司都在此投資興建食材中心，日本食研投資的台灣食研食品公司目前已營運生產各種日式調味料。

鹿草鄉鄉長嚴珮瑜今天接受中央社記者訪問表示，當國際食品供應大廠落腳於鹿草，思考的是如何讓在地的農業與企業有更多的跨界合作，今年初拜會日本食研公司即著手規劃利用產業園區的能量，活絡地方發展。

嚴珮瑜說，台灣食研食品公司董事長兼總經理那須力非常樂意與鹿草有更多的異業交流，也願意將企業資源挹注鹿草，與居民有更多的連結。

為此，安排了鹿草小旅行，讓食研食品公司團隊體驗鹿草的美食景點與風土人文，走訪幕後咖啡、日和製冰、鄉立圖書館（日式建築的原鹿草庄役場，登錄為具文化資產歷史建築）、鹿口飯食，再沿著村落騎馬至秋葵田體驗採摘樂趣。

嚴珮瑜指出，透過對地方的熟悉，促進相互的交流，上個月鹿此友趣農業文化祭活動，食研食品公司就參與其中，由食研提供產品免費品嚐，蝦球、生泡芙讓排隊人潮滿滿。

另外，也首次由食研與鹿草鄉農會合作推出日式咖哩飯，由食研的咖哩搭配鹿草鮮Q米、秋葵、小番茄、南瓜等農產，提供遊客索取品嚐。那須力指出，調味料必須與食材結合才能端上餐桌呈現在顧客面前，所以也非常期待與在地農產有更多的合作。

嚴珮瑜強調，未來鄉公所也會持續推動這樣的跨界合作，結合食研既有通路，規劃合作商品，聯合推廣鹿草在台灣能見度及知名度。

此外，在馬稠後產業園區設廠的長庚醫科公司規劃生產的速凍餐，也期待可以與鹿草有相關的農產採購合作，透過產地新鮮直送的方式，降低碳足跡。

嚴珮瑜是7年級生，未滿40歲，在公務體系任職超過10年，曾任嘉義縣政府勞青處科長、公家醫院行政人員、國小主任，擅長產業媒合與企劃。（編輯：李錫璋）1130605