北市老人健檢增逾6000名額 增6機構可測骨密肌力

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）北市衛生局宣布老人健檢服務再新增6210個名額，可至24家特約醫事機構登記；並再新增6家機構可測骨密肌力，提醒今年還未受檢長者把握機會。

衛生局以新聞稿表示，新增6210名老人健康檢查服務名額，設籍北市於今年年滿65歲以上（民國48年12月31日前出生）或55歲以上原住民（民國58年12月31日前出生），可洽詢24家特約醫事機構登記健檢名額後，再安排時間接受健檢相關準備及領取檢體容器。每位長者參加老人健康檢查次數以每年1次為限，今年已受檢長者將不再重複提供此項服務。

衛生局另指出，今年提供老人檢康檢查項目共有3項檢查套餐，分別為A（腦肺）、B（腹部超音波）、C（骨密肌力）套餐，而除原本26家特約機構提供C套餐檢查方案外，即日起再新增尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所、山林診所、北市聯醫信義門診部、萬華門診部、南港門診部及內湖門診部等6家機構。

衛生局指出，3項套餐共同檢查項目包含健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果之保健諮詢及異常轉介服務。

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而A套餐加上胸腔X光檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、維他命B12、葉酸、鈉、鉀、鈣及血液常規檢查等項目；B套餐加上腹部超音波檢查、糖化血色素、白蛋白及球蛋白等項目；C套餐則加上DXA骨密度檢查、肌少症篩檢（小腿圍）、肌少症體能表現評估（或握力）、鹼性磷酸酶（ALK-P）、尿酸、尿素氮、鈣、血液常規檢查、白蛋白及球蛋白等項目；若長者今年尚未施做成人預防保健服務，也可和台北市老人健檢一併施做。

衛生局統計，截至5月31日止還有64家特約醫事機構、共1萬7117名額可登記。（編輯：方沛清）1130606