花蓮文旦柚病蟲害增加 籲農友注意防治

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）氣溫日漸升高，多種果樹進入結果期，花蓮大宗果樹文旦柚的病蟲害「小黃薊馬」數量逐漸攀升，另外，此時正是東方果實蠅好發時期，農政單位呼籲農友提高警覺，適時進行防治。

花蓮縣政府農業處發布訊息表示，縣府每年執行中央指定監測的重要疫病蟲害共有10項，「小黃薊馬」為其中監測標的。

根據2023年農情資料顯示，花蓮縣文旦柚的栽種面積約為891公頃，主要分布在瑞穗鄉（約647公頃）、玉里鎮（約97公頃）、鳳林鎮（約52公頃）及其他鄉鎮。縣內監測點位共設置6個，分布在不同地區的文旦柚果園，其中玉里鎮監測點位「小黃薊馬」數量已達發布預警標準，瑞穗鄉監測點位也逐漸上升中，呼籲農友注意並加強防治，以避免果實因蟲造成廣泛嚴重性危害。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，「小黃薊馬」蟲體細小，體長約0.7至0.9公厘，當氣溫逐漸上升溫暖炎熱時，極易於短時間內大量繁殖而造成嚴重損害。危害性包括葉表凹陷皺縮影響植株生育、危害花穗及花器影響著果、幼果果皮粗糙龜裂及褐化結痂，甚至提前落果，影響產量並大幅降低果實賣價。

另外，俗稱「蜂仔」的東方果實蠅，也是此時好發的果樹害蟲，農業部花蓮區農業改良場指出，果實蠅會危害番石榴、香蕉、柑橘類、蓮霧、梨等作物，主要由雌蟲將卵產於果皮內，幼蟲孵化後鑽食果肉導致腐爛，果實外觀呈皺縮水浸狀或流膠，嚴重時造成落果而影響農民收穫。

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東方果實蠅成蟲具有高繁殖力及良好飛行能力，加上寄主種類眾多，僅用化學藥劑防治方式效果有限，農改場建議以綜合管理方式來控制果實蠅族群數量，包括田間清潔（勿隨地棄置落果以免成為孳生源）、果實套袋、甲基丁香油誘殺、黃色黏板誘蟲、餌劑誘殺、化學藥劑等，農友須依規定的安全採收期及相關注意事項施用。

防治藥劑可於農業部農業藥物試驗所植物保護資訊系統查詢參考，農友若有相關防治技術問題，可洽請花蓮縣動植物防疫所或農業部花蓮區農業改良場協助。（編輯：謝雅竹）1130611