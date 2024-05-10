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花蓮玉里山區出現狂犬病鼬獾 縣府增疫苗施打場次

2024/5/10 14:35
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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮玉里山區上月有鼬獾闖入民宅咬傷人，經送驗確認為狂犬病陽性，今早又有鼬獾在赤科山區產業道路打轉後掉落駁坎，推測帶原性極高，花蓮縣府呼籲民眾帶飼養犬貓注射疫苗。

今天上午8時有民眾上山途中，在赤科山區產業道路發現有鼬獾在路邊打轉，隨後掉下駁坎，民眾拍下影片通報，不過公所人員獲報抵達後，已經找不到這隻鼬獾。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮今天接受媒體聯訪表示，雖無法取得個體送驗，透過影片畫面，認為這隻鼬獾狂犬病帶原性很高。

周黃得榮說，上月底玉里地區有民眾反映，遭闖入家中的鼬獾咬傷，遭咬患者送醫施打疫苗及免疫球蛋白，鼬獾檢體送驗，確認狂犬病陽性，因此5月3日增加巡迴注射疫苗場次，邀鄰近社區飼主帶犬貓施打。

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周黃得榮說，花蓮居住在近山區民眾多，接觸鼬獾及白鼻心等狂犬病高敏性野生動物機會大，每年都與各鄉鎮市公所合辦犬貓狂犬病巡迴注射，呼籲民眾注意巡迴時段，帶著家中犬貓施打，才能有效防範。

花蓮縣府農業處提醒，若遭動物咬傷，務必冷靜牢記動物特徵，用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，以優碘消毒傷口後，盡速送醫評估是否要接種狂犬病人用疫苗。（編輯：謝雅竹）1130510

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