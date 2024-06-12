中橫東段落石坍方持續 公路局啟動地質地貌評估

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）0403強震，中橫公路東段（大禹嶺至新城鄉興田）受損嚴重，搶通後仍持續有落石坍方阻斷道路，公路局啟動整體性地質地貌變異分析評估，復建工程預計民國115年底全數完工。

東區養護工程分局太魯閣工務段發布新聞資料指出，台8線中橫公路東段110.1k～187.7k（花蓮縣秀林鄉大禹嶺至新城鄉興田）受損嚴重，搶修復建所需經費約新台幣9.58億元，行政院已匡列經費列管。

太魯閣工務段指出，台8線東段復建分為短中長期計畫，震後不到2週全線清坍搶修完成，正在進行慈恩、新白楊、迴頭彎、白沙橋、長春橋及福德祠路段等6處邊坡保護工程施工，預計今年底前完成。

其中，180.5公里處寧安橋以西邊坡保護工程，因邊坡陡峭且受損面積較大，委託專業顧問公司已辦理設計原則及初設審查，預計今年8月底前上網公告發包，114年底前完工，為中期計畫。

長期計畫將於172.2k~175.3K（九曲洞隧道至靳珩隧道口）間，新建4處明隧道，總長576公尺，包括九曲洞東口及西口、錐麓、靳珩等路段。

太魯閣工務段指出，目前台8線172.2k九曲洞西口新建明隧道56公尺，已於5月30日上網公告，另2件細設審查、1件測量設計，預計115年底全數新建完成。

今天清晨中橫公路錐麓隧道東口發生上邊坡坍方雙向阻斷，預估明天中午搶通。太魯閣工務段指出，這段列在錐麓明隧道範圍內，新的明隧道長230公尺，已進入細部設計階段，預計今年7月底前辦理上網公告發包。

太魯閣工務段指出，中橫公路地震後受損嚴重，現有路廊有必要進行長期復建路廊的探討，已啟動辦理「整體性地質地貌變異分析評估」，進一步規劃觀察及分析。

太魯閣工務段指出，流芳橋西側4月21日曾發生坍方阻斷路段，經空拍檢視上邊坡狀況，發現邊坡狀況完整，因公路對岸上邊坡坍方落石，而彈跳坍落影響台8線公路，也納入評估，將一併提出可行庇護改善方案。（編輯：謝雅竹）1130612