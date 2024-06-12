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莊春仁製藥涉製偽藥 高市10家藥局販售全下架

2024/6/12 19:10（6/12 19:16 更新）
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台南市莊春仁生物科技製藥涉嫌製造偽藥，高雄市衛生局8日起至12日稽查2466家中醫醫院、診所、藥局、藥商等，查獲10家藥局有販售涉案產品，目前已全數下架。圖為稽查人員赴藥局查核情形。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年6月12日
台南市莊春仁生物科技製藥涉嫌製造偽藥，高雄市衛生局8日起至12日稽查2466家中醫醫院、診所、藥局、藥商等，查獲10家藥局有販售涉案產品，目前已全數下架。圖為稽查人員赴藥局查核情形。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年6月12日
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（中央社記者林巧璉高雄12日電）台南市莊春仁生物科技製藥涉嫌製造偽藥，高雄市衛生局自8日至12日稽查2466家中醫醫院、診所、藥局、藥商等，查獲10家藥局有販售此次涉案產品，共57瓶已全數下架。

衛生局指出，有關台南市「莊春仁生技」中藥廠涉製造偽藥案，涉案藥品都屬於成藥，共有12批；查獲涉案產品共有5個品項，皆已依藥事法請藥局、診所下架回收封存，不可販賣

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衛生局發布新聞稿指出，查獲涉案產品包括「莊春仁利膽保肝丸（柴胡清肝散）」15瓶、「莊春仁血康能清血丸（大柴胡湯加味）」2瓶、「莊春仁紫雲膏（衛部成製第014979號）」30瓶、「莊春仁人參固泉丸（桑螵蛸散）」9瓶、「莊春仁六味地黃散」1瓶。

衛生局呼籲，若有購買者勿服用產品，如服用後有身體不適，請迅速就醫。另對所購買或服用藥物是否為合法製藥廠所製造疑慮，可至衛生福利部中醫藥司網頁「中藥藥品許可證查詢」系統查詢。（編輯：郭諭儒）1130612

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