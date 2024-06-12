三重果菜市場重建或異地安置 新北：2案並陳

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市長侯友宜今天表示，三重果菜市場現地重建或異地安置蘆南蘆北銀河灣計畫，2案並陳，送內政部審議中；至於是否補辦公展，市府表示，若部都委會有決議，會遵照補辦公展。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員邱婷蔚質疑，市府104年都發新聞稿稱三重果菜市場原地重建都市計畫案已通過內政部審議，但後來卻被更改為異地安置在蘆洲北側區段徵收案的銀河灣計畫。

邱婷蔚說，內政部都市計畫委員會都行文新北市政府，要求修正三重都市計畫的計畫書、圖並提報，內政部就會逕予核定，還不用再提會討論，但市府卻在計畫書中提異地安置內容，難怪內政部不敢核定。

城鄉局長黃國峰表示，內政部通過的是都市計畫的概要計畫，市府修正後報內政部仍未核定，而三重果菜市場都更案的計畫書內容原本就包括有原地重建及異地安置2方案，2案並陳，都仍在內政部審議中。

邱婷蔚質疑三重果菜市場在三重原地重建或蘆洲銀河灣異地安置，2案並陳，「到底是誰決定？難怪不會過」。侯友宜表示，「妳怎麼知道不會過？」決策都是由他決定，會一肩扛下責任。

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侯友宜表示，2案並陳，都仍在內政部審議中。如果有更好方案，兩全齊美不是更好，不論是否安置在銀河灣計畫，果菜市場是新北的，市場放哪？都是為讓新北發展更好，這才是重點，市府會持續傾聽各種聲音，持續推動。

至於前內政部長林右昌曾指出，新北市府要把果菜市場遷移蘆南蘆北案，應要進行補辦公開展覽的程序，收集地方意見。黃國峰向中央社表示，依都市計畫審議流程，若部都委會大會審議時有決議要求補辦公展，市府會遵照補辦公展後再提送內政部審議。（編輯：方沛清）1130612