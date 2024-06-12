綠議員要求簽署推藐視議會案 侯友宜：尊重決議

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市議會民進黨議員今天質詢時，要求市長侯友宜簽署支持國民黨國會擴權法案，以及支持議會推藐視議會法案等承諾書，侯友宜都未簽署，他表示，尊重議會決議。

新北市議會市政總質詢今天進行民進黨團議員聯合質詢，黨團總召張維倩等人針對國民黨推動的立法院職權行使法修正，其中有所謂藐視國會等許多法條定義不清楚。

議員翁震州更拿出國民黨立委吳宗憲在擔任新北市法制局長在議會備詢時畫面表示，吳宗憲竟穿上「りしれ供さ小」（音讀：哩洗勒工三小）T恤備詢，這樣的態度算不算藐視議會

議員們紛提出秘書處長饒慶鈺過去隨侯友宜出國訪問時，不僅稱無市府官員陪同，甚至在議員詢及有無市長出訪規劃時，得到的也是無規劃等內容，是否都涉及藐視議會等問題。

侯友宜說，他支持國會改革，一個新國會有新的民意，新民意決定未來新的走向，民進黨也支持國會要改革。

至於吳宗憲答詢時穿著，侯友宜說，府會要彼此互相尊重，吳宗憲的衣服穿在裡面，應要看當時實際情況。另外，饒慶鈺是依規定請假的個人行程。

張維倩也詢及是否支持廢除監察院與考試院，侯友宜表示，中華民國憲法是五權分立，憲法沒有修正前，就按照憲法走，朝野若有共識修憲，他尊重民意，民意怎麼走、他就怎麼走，民意最大，他個人意見跟大多數民意一樣。

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張維倩也率黨籍議員要求侯友宜簽署2份承諾書，一份是支持國民黨在立法院推的國會擴權法案，侯友宜未簽署並表示，應傾聽不同聲音，尊重國會新民意所做的新決定。

黨團另要求簽署支持新北市議會推動藐視議會法案，新北市官員不得反質詢及拒絕答覆、拒絕索資、虛偽陳述的承諾書，侯友宜仍未簽署並表示，議會規定答詢時要一問一答，但沒有規定要簽署，在不違反現行法令下，他會尊重議會決議。（編輯：李錫璋）1130612