藍營財劃法被稱做夢 侯友宜：中央地方一起面對

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（中央社記者王鴻國新北12日電）針對無黨籍苗栗縣長鍾東錦指國民黨版財劃法修正草案「有點在做夢」的說法，新北市長侯友宜表示，讓地方建設能夠發展，中央也能夠做事，中央地方一起面對財劃法來修正。

新北市議會今天進行市政總質詢，侯友宜會前接受媒體聯訪時就鍾東錦的說法表示，財政收支劃分法20幾年都沒有修，相信不管是地方或是任何對財劃法關心的人，大家都支持財劃法來修改。

他表示，財劃法修改，一定要站在公開、公平、透明的一個機制來面對，讓地方建設能夠發展，中央也能夠做事，中央地方一起面對財劃法來修正。

媒體詢及國民黨2026新北市長可能人選，尤其議員林國春也將參加初選問題，侯友宜表示，歡迎任何人來到新北，為新北多做一點事。

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他表示，國民黨人才濟濟，不管是林國春、副市長劉和然或台北市副市長李四川、立委洪孟楷，都是一時之選，還有很多其他還沒表態的，也有很多表現非常亮眼的，歡迎國民黨人才都能為新北市多做事，國民黨在整個選舉的過程，有一定的程序跟制度在走。

媒體追問劉和然是否將代表侯去巴西聖保羅參訪一事，侯友宜表示，新北市是一個404萬人的大都市，一直戮力推動城市的國際外交，尤其跟SDGs有相關係議題的國際接軌，都會希望國際多認識新北市，讓新北市能夠更國際化，也能夠結交更多的友好的城市，大家一起為這塊地球多做事。（編輯：張銘坤）1130612