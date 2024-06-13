本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

世界廚王台北賽睽違8年6/28登場 3天估創1.5萬人流

2024/6/13 12:55（6/13 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
睽違8年，世界廚王台北爭霸賽將在28日登場，台北市勞動局長高寶華（左2）13日表示，屆時將有來自日、韓、美等8國逾200人同台較勁，爭奪廚王殊榮，並邀請名廚開辦美食學堂、籌備美食市集。中央社記者陳昱婷攝 113年6月13日
睽違8年，世界廚王台北爭霸賽將在28日登場，台北市勞動局長高寶華（左2）13日表示，屆時將有來自日、韓、美等8國逾200人同台較勁，爭奪廚王殊榮，並邀請名廚開辦美食學堂、籌備美食市集。中央社記者陳昱婷攝 113年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北13日電）睽違8年，世界廚王台北爭霸賽將在28日登場，台北市勞動局表示，3天活動期間除舉辦賽事，還找來名廚開辦美食學堂、籌備美食市集，預估吸引1萬5000人次參與。

由台北市餐飲業職業工會主辦、台北市勞動局輔導辦理的第6屆世界廚王台北爭霸賽，28日至30日在實踐大學登場。台北市勞動局長高寶華今天表示，此次賽事是繼2016年後再度辦理，將有來自日、韓、美等8國逾200人同台較勁，爭奪廚王殊榮。

高寶華指出，活動期間除在賽後開放民眾參觀選手作品，還籌備系列活動，包含邀請日本名廚赤間博斗、台籍大師黃清標等開辦美食學堂，以及展示鹽雕、巧克力雕、米雕的美學大賞，並找來寧夏夜市、胖卡餐車擺設美食市集，同時結合12家餐飲業者舉辦就業博覽會。

高寶華說，藉由此次活動，將讓民眾看見這些每天在廚房「水深火熱」，做出一道道美食的無名英雄，並鼓舞年輕人投入餐飲業行列，預估每天將吸引5000人次造訪，創造共1萬5000人次的效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市餐飲業職業工會理事長林金城表示，此次比賽項目分為個人賽創意料理組、團體賽職業組及團體賽校園組，總獎金超過新台幣100萬元，另準備總價值超過200萬元的拍照打卡禮、票選抽獎禮，歡迎民眾共襄盛舉，擔任參賽者的啦啦隊。

此外，活動現場還設有再生工藝展，展示30件由名廚黃銘波利用飯店回收餐具鎔鑄而成的鐵雕作品。黃銘波說，飯店餐廳每3至5年就得汰換一批餐具，為了愛物惜物及響應ESG（環境保護、社會責任及公司治理）精神，他將果雕技術延續至鐵雕作品，讓退役刀叉及砧板重獲新生命。（編輯：李錫璋）1130613

#台北市
#台北市勞動局長
#高寶華
#黃銘波
高寶華
北市公布違反勞基法裁罰 4月罰51家共306萬元北市3月60企業違反勞基法 南山人壽遭罰160萬最多
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：