北市國小導護志工短缺 6成志工超過60歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北13日電）議員游淑慧召開改善國小導護志工短缺問題座談會，家長代表指導護志工高齡化；校方說，導護站崗由家長費支付不合理。北市教育局表示，將參考座談會各方意見研議辦理。

國民黨台北市議員游淑慧今天在北市議會召開座談會，邀台北市教育局、家長會等代表討論關於國小導護志工人力不足問題。

游淑慧會後發布新聞資料指出，經統計北市去年12歲以下因交通事故受傷人數偏高，加上導護志工缺人手及高齡化，如6成志工超過60歲，雖教育局在10所國小試辦義交執勤，但不足以支應。

游淑慧說，台北市路口繁忙，教育局編列10所國小義交經費，應想辦法擴展到每所學校招，希望教育局試算擴及全市預算，如每年編列田園城市預算為新台幣2000萬元至3000萬元，不如把此筆預算運用改善孩童交通安全。

出席座談會的台北市議長戴錫欽表示，希望北市教育局參考其他縣市有效作法，如高雄市提供志工誤餐費，若台北市編列此筆預算可能排擠其他預算，教育局可先統計需編列預算並邀其他局處協助。

各國小家長代表說，導護人力志工高齡化，幾乎在60歲以上，有80歲或100歲志工還在服務，加上未有保險公司願意承保意外險，志工是冒生命危險值勤。

校方代表指出，志工導護站崗時間為半小時，卻須付義交2小時費用，還額外收幹部派遣費，因經費是家長費支出，認為不合理，如需要增收費，應公告一致標準。

游淑慧說，教育局應先滿足國小導護站崗需求，先求有再求好，並建議學校附近優先設科技執法。（編輯：張銘坤）1130613