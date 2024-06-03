曝京華城案3轉折 游淑慧：調查小組報告7月出爐

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧今天表示，此案有3轉折點，包括未經適法性、公益性及對價性評估，只因前台北市長柯文哲交辦就進都委會審議等，預計報告7月出爐。

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今天召開第7次會議，約談時任台北市都市計畫委員會的府內委員代表到場說明。

會後，游淑慧接受媒體聯訪時指出，京華城業者於民國109年3月17日送交陳情信給時任台北市長柯文哲，陳情盼有補救措施，柯文哲隨即交辦並於同年5月21日召開765次都委會，最後決議於同年6月20日再召開學者專家會議研議。

她表示，因京華城在當年7月行政訴訟輸了，109年7月30日768次都委會研議不需補救，當時的都委會主委、台北市副市長彭振聲卻裁示修正「補救」兩字，正式轉為一般都市計畫修正案，持續進行京華城提案（容積獎勵）的審議，最後同年12月24日進入審議。

游淑慧說，京華城案的「適法性、對價性和公益性」都有問題，同時也是監察院的調查重點。都委會委員包括府內機關代表與府外學者專家，但調查發現歷次府外委員都針對適法性等3項問題表達意見，但府內各局處委員們卻都沒意見。照理說應該是市府先把關才對，但府內代表為什麼都沒有意見，究竟是集體顢頇或是集體放水。

她轉述指出，今天部分出席者表示當時認為可到後續都市設計委員會時，再表達處理即可。她質疑都委會是把關環節、都市設計委員會已經是「穿著西裝改西裝」，面對當地可能的交通衝擊，她在會中提問「那你們就是預設立場就是要給他（京華城）囉，後續出現問題再說」，交通局人員隨即靜默。

「都委會775次會議，府內委員都沒有意見，是件很奇怪的事」，游淑慧說，此會決議因此案公益性及對價性不足，應組專案小組持續討論，再提會審議。

游淑慧表示，後來分別於110年3月18日、110年7月1日開過2次專案小組，學者專家討論公益性及對價性問題，京華城有新增再多提認養公園及鑽石級建築等事項，照理說都發局會後應彙整資料並詢問各相關單位是否同意，但都發局人員今天在會中坦承未做此動作，並於110年8月17日送案至都委會處理，同年9月9日召開783次都委會並通過20%容積獎勵案。

她轉述指出，都發局人員今天會中表示「因為長官交代盡速辦理，我們當然就協助加速流程，所以沒有做彙整程序」，她認為後來府內沒人表達意見最後到了監察院就被認定對價性不夠。

游淑慧表示，經追查發現問題點在於柯文哲先於110年4月21日裁示請當時的都發局長黃景茂擔任此案PM（專業經理），隨即同年8月10日與議員便當會時又請彭振聲擔任PM並指示「盡速研議」後，提送都委會大會審議，從中可見其實柯文哲一路都有在關心京華城案進度，局處人員也會有壓力。

她指出，京華城案有3個轉折點，首先，案件要進都委會前，都發局就應先做適法性、合理性評估，但此案因柯文哲交辦而直接進到都委會，其間的程序已經不對了。

其次，今天會中要求都發局發文詢問內政部，因都委會有研議（可行性）及審議（可不可以）2種權限，但京華城案又研議又審議，同一批人幫忙當顧問、又當裁判，頗具爭議問題。

游淑慧表示，這就像是要報考台大，卻請台大面試官幫考生補習，最後也是由他們負責面試，且過程中還有上級長官要求加速辦理，這樣子怎麼會公平。

她說，最後1個轉折點，就是全案對價性、適法性及公益性不足，卻未經各局處評估流程，就匆忙送783次都委會審議並拍板定案，也才成為監察院調查重點。

游淑慧表示，另還有1個很重要的疑點，就是都委會成員先前都提過對價性等3項問題，但相關會議結論卻都未記載及處理，全案所引用都更法令很奇怪，結果最後就突然通過，迄今都未解釋原因也說不清楚。

她指出，此案調查工作已結束，後續3次調查小組會議將展開調查報告討論及撰寫作業，預計7月報告定稿。（編輯：戴光育）1130603