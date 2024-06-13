高市大同醫院經營合約年底到期 衛生局：依法招標

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市立大同醫院委託高雄醫學大學經營14年，合約今年底到期，近日傳出高醫大未取得優先續約權，院內醫護憂工作不保上網討論；高市府衛生局表示，依法辦理後續招標、保障員工權益。

私立高雄醫學大學從民國99年起接受高市府委託經營大同醫院，15年的合約將於今年12月31日截止，近日醫院內部傳聞高醫大無法再取得經營權，網路上出現不少討論，甚至有傳言指出，高雄長庚將接手大同醫院。

對此，高雄市政府衛生局以文字回應中央社記者，高雄市政府所屬市立大同醫院（民國34年設立迄今）委託經營案，履約期自民國99年1月1日起至113年12月31日為止共15年，已依法定程序公開、公正辦理後續招標事宜。

衛生局強調，為保障市立大同醫院所有員工權益，接續合約內容會定依既有條文納入履約要件，依法定程序公開公正評選。

大同醫院院長傅尹志寫給院內員工的信，也在網路上流傳，信裡寫著有關高雄市立大同醫院委託經營暨整建計畫優先定約案，經過院方主動積極爭取與協商後，結果固然不如期待，但已擬好具體策略，持續朝下一個階段邁進。

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傅尹志在信內表示，高醫體系將以更優質醫療品質與公共服務，積極參與未來大同醫院後續相關招標作業，全力守護高醫全體人員經營大同醫院過去14年得來不易的成果及卓越成就。

信中也提及，高醫自民國99年起接手大同醫院，在團隊努力下大同醫院脫胎換骨，獲得國內無數品質認證獎項，更獲得「2023年全球最佳醫院」美譽，也是台灣進榜35家醫院中唯一的區域市立醫院。（編輯：陳仁華）1130613