高雄「餐桌時光」影展 5經典美食電影談人生

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市電影館攜手市立美術館推出「電影中的美味關係：餐桌時光」影展，活動今日登場，共有5部關於料理人與家庭、職涯、人情世故電影，包括「孤味」與「飲食男女」等片。

高雄市文化局發布新聞稿指出，影展獻上5部精采美食電影，首推導演李安「父親三部曲」完結篇「飲食男女」。該片在1995年獲得奧斯卡金像獎最佳外語片提名，也是李安最「色香味」俱全的大銀幕經典之作。

台灣作品中選映電影「孤味」，電影館指出，透過這部電影，觀眾看到父親離開後，母親與女兒們的生命皆受到巨大影響。該片由金馬影后陳淑芳主演，缺席的父親則是已故的資深藝人龍劭華。

此外，日本導演是枝裕和導演2008年的「橫山家之味」，由是枝裕和最愛的老搭檔樹木希林主演，她飾演忙碌的老母親，片中她不斷切菜烹飪，為家人準備各種日常小菜。

另一部日本作品「舌尖上的禪」同樣改編自真實故事。影片描述已故日本文學大師水上勉一整年的山居生活中寫下一本散文集「今天吃什麼呢？去地里看看」。

「餐桌時光」影展將舉辦3場講座，包括15日邀請「雄好呷」、「雄合味」作者郭銘哲大啖「孤味」，郭銘哲很熟悉高雄在地小吃，他將連結台南的「孤味」，來場南部鮮食之旅。

第2場講座在22日由北藝大教授趙瞬文談「飲食男女」，她將連結內惟藝術中心展覽與影像滋味，帶領觀眾探索電影中的美味體驗。

此外，29日有Thomas Chien法式餐廳創辦人簡天才，與觀眾聊聊「美味關係」，介紹精緻高檔的法式料理，電影與美食的相遇、絕對大快朵頤。

「電影中的美味關係：餐桌食光」影展，從今天起至7月14日於內惟藝術中心及高雄市電影館3樓經典影廳映演，購票請洽年代售票網。（編輯：龍柏安）1130614