颱風凱米台南降雨超越莫拉克 治水助降淹水面積

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）颱風凱米造成台南淹水災情，市府除加強防汛設施興建及修復，今天並辦理防水擋板操作講習，市府指出，此次平地降雨量超過15年前莫拉克風災，但淹水面積大幅下降，將持續治水。

台南市政府民政局上午在安平區公所辦理防水擋板操作講習及實作教育訓練，37區公所皆派員參訓，盼區公所人員藉由訓練熟悉組裝，在強降雨來臨時，可協助民眾充分運用防水擋板快速預佈導水，降低生命財產損失。

民政局長姜淋煌表示，各區公所都有提供市民借用防水擋板及沙包窗口，也已備妥足夠數量提供領取、借用，民眾需要時即可提出申請。

台南市政府水利局新聞稿指出，颱風凱米帶來平地累積雨量超過2009年颱風莫拉克，依水利署公告此次台南積淹水面積約335公頃，對比莫拉克風災淹水面積為5萬5000公頃，可看出淹水面積大幅降低，且退水時間更快，整體而言，治水成效有所發揮。

水利局指出，以往原屬逢雨必淹地區如三爺溪流域周邊，雨量雖多但未傳出積淹水情況；安南區十二佃聚落、北門區三寮灣社區及錦湖社區、將軍區青鯤鯓社區、學甲北側市區等地，也發揮良好防洪成效。

水利局指出，已針對颱風凱米後的防洪與治水對策進行盤點並提出精進方案，分為短、中、長期計畫辦理，共計47案，總經費約新台幣60億元，包括抽水站興建與擴建、老舊機組與閘門更新、排水治理、滯洪池興建、雨水下水道工程、抽水機增購、市民防水閘門補助等。（編輯：黃世雅）1130812