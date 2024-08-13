嘉市社大龔金山、林育伶獲全國終身學習楷模

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（中央社記者姜宜菁嘉義市13日電）嘉義市社區大學自然農法分享班班長龔金山推行小農市集做公益；老師林育伶在嘉義市社區大學任教15年，時常帶著團員偏鄉公益演出，2人經嘉義市教育處推薦，獲得肯定。

教育部日前公布113年度「全國終身學習楷模選拔」得獎名單，嘉義市榮獲「學習者組」及「教學者組」雙獎肯定，龔金山榮獲學習者組特優，而林育伶榮獲教學者組優等獎。

嘉義市長黃敏惠恭喜龔金山及林育伶榮獲殊榮，盛讚2人充分體現終身學習及永續發展的典範；黃敏惠強調，市府不遺餘力推動終身學習，希望讓市民在正規教育外，不斷接收新知，永續學習，進而推動城市的永續發展。

教育處長郭添財表示，龔金山在嘉義市社區大學選修11年，從無農耕園藝零技術經驗開始，跟隨老師學習，不僅推行小農市集做公益，更走進校園推廣食農教育，成功經營班級凝聚團隊向心力，以身作則帶動團隊奉獻公益，成立好自然農業社及社區服務團，服務利他，是終身學習的最佳典範。

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郭添財指出，多年來嘉義社大農法班借用幸福幼兒園轄管的校區中推動自然農園發展特色課程，提供200多名師生及社區民眾學習，共同推動食農教育經驗分享。

林育伶在嘉義市社區大學任教15年，培育超過1500人次的音樂學子，指導學員藉由終身學習，涵養音樂的技能與素養。林育伶更成立樂團，帶著學員課餘勤加團練，並經常受邀公益演出，無論城市或偏鄉，透過音樂傳達關懷，撫慰聆聽者。（編輯：黃世雅）1130813