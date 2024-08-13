北市萬華老屋震後列管紅單 建管處：已強制拆除

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）受花蓮4月強震影響，台北市萬華區桂林路一處建物因受損被列管為紅單危險建物。台北市建管處今天表示，基於公共安全考量，已於8月10日強制拆除並清運完成。

建管處於8月初指出，在花蓮0403地震後，統計台北市通報建物受損共2140件，已於6月26日勘查完成，評估列管紅單建物有2件、黃單建物26件，列管建物已陸續修繕及申請解除列管中。

其中，紅單建物分別位於士林區葫蘆街及萬華區桂林路，前者所有權人已委託專業技師檢送修繕計畫書至台北市政府核定在案，預計2個月內修繕完成。

建管處今天透過新聞稿表示，萬華區桂林路242巷內的建物，因老舊無人居住，由於長期缺乏維護管理不耐震，在花蓮強震後評定為紅單危險建築，基於公共安全考量，已於8月10日強制拆除並清運完成。

同時，後續將依規定向建物所有權人收取代拆費用。

建管處提醒，因花蓮強震受損並經專業判定為紅單或黃單的建物，應儘速委由專業技師評估，提送修繕計畫書，並限期內修繕或補強完成，以免受罰，並確保建物結構安全及維護公共安全。（編輯：李淑華）1130813