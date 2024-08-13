台中「服務e櫃台」線上平台 智慧城市獲微軟肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市政府推動數位與淨零雙軸轉型，數位治理局跨局處整合推出「服務e櫃台」線上平台，市長盧秀燕今天說，日前微軟公司高層還在社群網站讚許市府智慧城市的推動成效。

盧秀燕今天在市政會議中表示，日前市府出訪美國，曾到微軟（Microsoft）公司總部參訪交流，除取經科技發展趨勢、了解打造智慧城市的科技應用，市府也向微軟說明台中市在智慧城市的發展現況。

盧秀燕指出，微軟在許多國家及城市推動數位服務，因此十分了解相關業務推動的困難。這次訪美行程中，市府向微軟公司介紹台中市在智慧城市的管理、應用及服務現況與成效。

盧秀燕說，日前微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟（Kirk Arthur）更於社群網站公開讚許台中市政府在智慧城市的推動成效與便民措施。能被全世界頂尖的科技大公司肯定，相當不容易，她呼籲市府各局處持續與數位治理局合作，持續精進各項管理與便民服務事項等智慧化工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

數位治理局長林谷隆也在市政會議中以「服務e櫃台，市民服務大平台」為題專案報告，說明市府推動多項市政線上服務，數位局更跨機關整合推出「服務e櫃台」線上平台，彙整超過2600項線上服務，涵蓋線上申辦、場地借用，還有全台首創的「公用廣告欄線上申請」等服務，鼓勵市民多加利用。

林谷隆指出，「公用廣告欄線上申請」服務，申請人只要透過「服務e櫃台」就可以完成申請程序，目前台中市共有90個公用廣告欄刊登地點提供線上申請，每週收取費用只要140元，但廣告內容需符合相關管理辦法規定。（編輯：郭諭儒）1130813