屏東紙錢減量新招 「以金代金」估年減21公噸

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東縣環保局繼設置環保金爐後，為民俗污染減量再創新招，推出「以金代金」紙錢減量政策，透過自行設計開運金幣替代紙錢燃燒，共17間廟宇共同參與，預估年減21公噸紙錢量。

屏東縣環保局今天於屏東市歸來慈天宮舉辦「以金代金 環保又誠心」記者會，推出全國首創的「以金代金」紙錢減量政策，自行設計開運金幣來替代紙錢燃燒。

環保局長顏幸苑接受媒體聯訪指出，屏東廟宇有1700多間，焚香、燒紙錢等污染不容小覷，民國109年建置「金屏安」紙錢專用環保金爐，協助寺廟、社區及公司行號紙錢集中焚燒，目前已有130個單位配合紙錢集中燒政策。

顏幸苑說，也因集中燒政策成效良好，去年共收運達1200公噸，超過環保金爐設計量，所以發想「以金代金」紙錢減量策略。

顏幸苑說，今年預計發放5000份開運金幣，經統計每枚金幣可減量70%紙錢量，預估年減量可達21公噸，已有17間廟宇響應。將持續輔導廟宇興建環保金爐及減香、減紙錢等，目前已有104間廟宇設置環保金爐。

歸來慈天宮主委蔣家煌說，節能減碳是世界上每個人都要負責任的工作，廟宇配合政策，拜拜紙錢量從一千金減量至一百金，以往從頭拜到尾要13炷香，現在1炷香即可，為讓信徒能理解，也派出解說人員輔助說明。

饒姓民眾說，拜拜就是帶著一顆虔誠的心來，不是要很多供品，自己能夠接受，也能配合環保政策。

環保局製作開運金幣，正面刻有招財進寶的金元寶圖案，背面則為「金屏安」紙錢專用爐，象徵為信眾招財及環保祈福保平安，除設計有專屬底座供擺飾用，並以精心設計紙盒包裝，相當討喜。（編輯：張雅淨）1130814