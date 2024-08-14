高市辦機械化觀摩會 大型碎枝機助農民災後迅速清園

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）颱風、大雨過後，農田、果園急須清理復原，為協助農民復耕，高市府農業局近日在大社區辦理今年首場機械化管理觀摩會，協助受損芭樂園區清理，展示大型碎枝機高效與便捷。

每年颱風帶來的強風豪雨，常導致許多農作物受損嚴重，災後復原成為農民面臨一大挑戰。農業局與轄下輔導的果樹機械團合作，日前在大社區辦理今年首場機械化管理觀摩會，展現大型碎枝機在災後復原過程中關鍵作用。

在觀摩會中，果樹機械團展示在災後復原運用機械化管理效率及優勢，大型碎枝機可處理直徑最大約25公分枝幹，每小時能處理超過2.5立方公尺的枝幹碎屑，1.5分地的面積僅在短短1小時左右即完成，遠優於人工處理量能。

參與觀摩會農民表示，以往傳統清園方式耗時費力，颱風過後急迫的清理工作更加艱難，且清理後產生大量廢棄物又是一大難題；機械化導入不僅大幅縮短清理時間，更能直接將廢棄物粉碎壓縮體積，讓災後復原工作更迅速。

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農業局會後發布新聞稿指出，機械化管理省時省力，更可緩解農業缺工困境；運用機械代耕服務，不僅幫助農民加速果園恢復，還能減輕傳統手工作業繁重勞動。

農業局表示，果樹是高雄市重要農業生產類型，目前機械化程度相對較低，但機械化管理是現代農業發展趨勢，藉此次觀摩會吸引許多農民參與，未來將持續推廣機械化管理導入，提升農業生產效率，緩解農業缺工問題。（編輯：陳仁華）1130814