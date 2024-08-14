竹縣嬰兒疑有綑綁傷家長報警 2涉案托育員解聘

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）媒體報導，竹北市某托嬰中心發生老師為圖輕鬆，將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上長達數小時，家長發現嬰兒身上有傷痕等。竹縣府表示，家長已報案，2名涉事托育員遭停職並解聘。

鏡週刊今天報導指出，竹北市某托嬰中心發生老師為圖輕鬆，每天將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上或關在嬰兒床及圍欄裡，時間長達數小時，即便嬰兒哭喊、掙扎，也置之不理，家長發現嬰兒身上出現瘀青、或有傷痕等，已驗傷報警。

對此，新竹縣政府社會處長陳欣怡接受中央社記者採訪表示，托嬰中心指稱因幼童正處於學走路階段，憂幼童會亂動，以固定帶將幼童固定於座椅，但時間較久。

她說，至於是否因使用固定帶束縛而造成幼童身上有傷痕跡象，此案家長已報案，後續由司法處理，另社會處也會召開專家會議討論裁罰部分。

另外，新竹縣政府今天透過文字資料表示，縣府在7月15日獲報有幼童疑受長時間限制活動，且幼童身上疑有傷痕，立即派員至托嬰中心調查監視器並進行不預警稽查。

竹縣府指出，依托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法，已函請托嬰中心將事發前30天的監視器畫面提供縣府保存及查調，以維護兒童受照顧權益。

此案遭通報後，竹縣府表示，托嬰中心已自主停招新生，2名涉事托育員立即停職並解聘，另也增主管人員每天進班檢視照顧情形，也控管可能限制幼童行動的座椅或床欄，且配合社會處及警察單位調查。

竹縣府表示，後續將召開專家會議，根據調查事實依規予以裁處，若違反兒童及少年權益福利保障法，托育人員將處新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布姓名且不得再任托育人員。

至於托嬰中心部分，竹縣府指出，托嬰中心若查證因督導不周，且未能提供安全環境，將依違反兒童及少年權益福利保障法裁處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，情節嚴重者，將命停辦並公布名稱及負責人姓名。

竹北警分局告訴中央社記者，警方已接獲報案，將依法處理。（編輯：戴光育）1130814