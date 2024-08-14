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馬祖「鋼琴碉堡」53據點 對外徵求認養

2024/8/14 19:17（8/14 19:41 更新）
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連江縣政府推動軍事據點活化再生，其中被稱為「鋼琴碉堡」的南竿53據點正對外徵求團體或個人認養，縣府指出，未來認養單位需提供教育推廣以及定期導覽服務，也要負責維護設施場地，並負擔據點營運的水電網路等費用。中央社記者潘欣彤攝 113年8月14日
連江縣政府推動軍事據點活化再生，其中被稱為「鋼琴碉堡」的南竿53據點正對外徵求團體或個人認養，縣府指出，未來認養單位需提供教育推廣以及定期導覽服務，也要負責維護設施場地，並負擔據點營運的水電網路等費用。中央社記者潘欣彤攝 113年8月14日
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（中央社記者潘欣彤連江縣14日電）連江縣政府文化處表示，因擁有圓弧外觀而得名「鋼琴碉堡」的連江縣53據點，將對外募集團體或個人認養，認養單位選定後，將盡快對外開放。

連江縣政府文化處日前發布公告指出，為活化連江縣戰地文化空間，加強國有土地管理，避免營區或據點因空置衍生占用、衛生、治安、傾頹等問題，鼓勵社會大眾共同參與國有閒置營區與據點管理規劃，因此對外募集53據點認養單位。

有意願認養的個人或團體，文化處表示，須於19日前向連江縣文化處提出營運計畫書，並經評選後決定認養單位。認養期間為1至3年，認養範圍包括地上1層營舍、2層碉堡及2段地下坑道，以及周邊環境、景觀戰備通道等。

文化處指出，53據點於今年初修復完成，並為延續軍事建築遺產的生命力與能量，徵求公開認養。認養單位須於據點提供教育推廣與包含文化遺產、戰地文化景觀、自然生態保護等內容的定期導覽服務，也須維護設施場地及負擔據點營運的水電網路等費用。

文化處告訴中央社記者，認養單位可取得營區使用權利，作為推廣或研究之用，對於需要活動場域或對馬祖軍事文化有興趣的社團或個人具有一定吸引力，唯不得設置攤販或轉租他人。選定認養機關後，會責成盡快對外開放，讓民眾有機會一覽據點與鋼琴碉堡之美。（編輯：戴光育）1130814

連江縣政府文化處為推動軍事據點活化再利用，對外徵求團體或個人認養南竿53據點，有意願者需在19日前向文化處提出營運計畫書，經評選後決定認養單位。圖為53據點入口處階梯。中央社記者潘欣彤攝 113年8月14日
連江縣政府文化處為推動軍事據點活化再利用，對外徵求團體或個人認養南竿53據點，有意願者需在19日前向文化處提出營運計畫書，經評選後決定認養單位。圖為53據點入口處階梯。中央社記者潘欣彤攝 113年8月14日
#連江縣
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