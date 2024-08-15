沐浴山海藍景 台東首間住宿式長照機構成功分院開幕

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（中央社記者李先鳳台東縣15日電）衛生福利部台東醫院整合院內及社區資源，歷經4年克服疫情、缺工與原物料飆漲等困境，設立台東縣第1間住宿式長照機構，今天在成功分院開幕，讓偏鄉長照服務再升級。

衛福部政務次長林靜儀、長照司副司長吳希文、民進黨立委陳瑩等人出席開幕儀式；此機構啟用將提升偏鄉長照服務品質，減輕家庭照顧壓力，同時創造當地就業機會，促進經濟發展。

台東醫院表示，住宿長照機構取名「成功藍景」，設於成功分院2樓，共有26個床位，融入當地自然景觀，讓長者在享受專業照護同時，還能沐浴在山海之間的寧靜氛圍中。

機構內部設施一應俱全，提供單人、雙人及多人房型，並配備大型落地窗，讓住戶隨時感受自然光線的溫暖；除居住服務外，機構還結合多樣化活動，包括身心機能活化運動、音樂療法、懷舊課程等，以及醫療團隊合作模式，確保長者在身心健康方面得到全面照顧。

台東醫院附設成功藍景住宿長照機構的設立，象徵台東縣在長照資源布建上的重要進展，透過帶動社區活動及交流，增強社區凝聚力及互助意識，有助於照顧弱勢群體，推動社會公益事業發展，並促進社會和諧。

未來機構將致力於為當地長者提供安心、便利、優質長期照護服務，實現在地安養目標，讓更多偏鄉長者享受高品質晚年生活。

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此外，今天也啟動「台東偏鄉社區智能整合照顧試辦計畫」，透過科技智慧技術，實現對偏遠地區長者全面健康管理，同時提升偏鄉長照資源的運用效率。

此計畫由健康專責人員，透過雲端監控每名長者健康數據，並進一步協助資源轉介，包含長期照顧、延緩失能及醫療轉介；智慧穿戴式裝置（手錶）配有GPS定位，防範長輩走失，手錶也有SOS緊急救援系統，並有24小時勤務中心可協助長者；對於偏鄉地區來說，這樣的應用有助於改善醫療資源不足問題，也促進長照服務資源拓展。（編輯：陳仁華）1130815