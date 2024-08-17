傳承花燈工藝 北港朝天宮將擴辦研習營

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣北港朝天宮20年來致力傳統花燈傳承，在北港鎮舉辦花燈研習，有感近年元宵花燈競賽參賽件數遞減，日前董監事會通過明年起研習營拓展到其他鄉鎮，傳承百年技藝。

北港朝天宮今年邀請傳統花燈講師吳登興、吳小菊、呂媽景到建國國中舉辦為期5天的營隊，吸引超過30組教師、民眾參與。

活動中，吳登興介紹花燈製作的歷史與技藝，並展示各式各樣的傳統花燈作品。參與者在老師指導下，親手製作花燈，體驗古老工藝的魅力，同時，學生們引入現代科技，利用簡單的電子電路，讓花燈煥發新的生命。

吳登興表示，北港朝天宮辦理花燈研習營20年，曾有學生因參與研習而獲得花燈競賽冠軍，甚至有常勝軍連年參與研習進階。

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吳登興說，北港朝天宮和新竹城隍廟舉辦花燈競賽歷史悠久，可追溯到日治時期，但近年來北港朝天宮花燈競賽的送件數逐漸減少，因此極需將此傳統工藝傳承保存，讓百年技藝永續發展。

北港朝天宮總幹事何宗霖指出，近年來花燈競賽送件數減少，甚至低於百件，其中社會組常見許多老面孔，為延續花燈工藝，促進文化的傳承與創新，董監事會日前開會決議，明年起將擴大研習營範圍，除了在北港鎮舉辦，四湖、元長、口湖等鄉鎮也加入行列。（編輯：謝雅竹）1130817