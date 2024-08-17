高市動物收容所浪浪體驗課 200個名額秒殺

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）今天是「國際流浪動物日」，高雄市動物保護處將燕巢動物關愛園區改造成全台唯一由狗貓職人經營的「吹狗螺度假村」，推出系列體驗課程，讓更多人加入幫助浪浪行列。

每年8月的第3個週六是「國際流浪動物日」，1992年國際動物權利協會發起這個活動，盼喚起全球對無家可歸動物問題的關注，促進各國以絕育、領養等方式，提高大眾對於流浪動物的重視。

高雄市動保處今天推出「動物職人Baby Boss與浪漫狗醫生」體驗課程，包括幼犬社會化、幫狗狗洗香香和幸福大富翁的「毛起來玩稅組」、動物法醫與小小引犬員（訓犬員）的「浪漫狗醫生組」、追追追吹箭課和小小獸醫師體驗的「獸醫Baby Boss組」，共吸引200名民眾參加。

來自彰化縣國小4年級的郭姓學生今天參加活動說，從小就很愛動物，長大想替動物伸張正義。去年看到度假村有開辦「動物法醫課」時就很想參加，可惜課程太搶手沒能參與，今年特別請爸媽一定要手刀報名。

左營區勝利國小的陳姓兄弟今天體驗的是「怕狗矯正班」，弟弟說，因為小時候在鄉下被狗追，超級怕狗，但其實他們都是非常愛護這些小動物的，希望有天可以克服恐懼，長大有機會來收容所領養狗狗。

高雄市農業局長張清榮表示，動保處透過課程簡易解析案件與實際體驗執行流程，激發孩子學習理解動機，也依據不同年齡層設計教案內容，讓動物收容所變成一座有趣的學習場域。

高市動保處長葉坤松說，「吹狗螺度假村」特別選在「國際流浪動物日」開放，就是希望可以重新定義動物關愛園區，讓民眾利用暑假期間，帶著家人進入度假村親近、了解狗貓，透過創新的體驗課程設計讓民眾願意探索動物收容所，翻轉刻板印象。（編輯：郭諭儒）1130817