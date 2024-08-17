台中市長盃電競錦標賽 64支隊伍爭霸16萬獎金

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）2024年台中市市長盃電競錦標賽「英雄聯盟」，吸引64支隊伍、超過300人報名，5天淘汰賽後，產生4支隊伍今天進行總決賽爭霸。台中市電競委員會盼透過賽事帶動電競產業發展。

2024年台中市市長盃電競錦標賽「英雄聯盟」線下決賽，今天在僑光科技大學電競與遊戲產業菁英培訓基地登場。台中市電子競技運動委員會主委陳柏惟、中市府運動局專委白峨嵋、僑光科大資訊科技系主任劉柏伸、電競產業中心執行長黃建基、立委蔡其昌服務處副執行長林俊裕出席開幕式。

台中市市長盃電競錦標賽「英雄聯盟」線上對決，吸引64支隊伍、超過300人報名，角逐總獎金新台幣16萬元。經過5天淘汰賽制後，4支隊伍勝出，今天進行決賽、總決賽。賽事最後由「弘光普照」團隊贏得比賽。

陳柏惟表示，他也是英雄聯盟的玩家，賽事邀請台灣拿到英雄聯盟世界冠軍時的播報組合貝克和長毛實況轉播，希望有更多人能關注賽事。

陳柏惟指出，市長盃每年舉辦不同項目的電子競技，希望吸引各年齡層族群前來挑戰，希望培育在地的選手為台中奮戰。民進黨台中市議員、前電競委員會主委江肇國表示，期待台中市電競委員會能繼續帶動台中電競產業及風氣的發展。（編輯：郭諭儒）1130817

2024台中市市長盃電競錦標賽「英雄聯盟」線上賽共吸引64支隊伍、逾300人報名，經過5天淘汰賽制後，最終4支隊伍17日在僑光科技大學電競與遊戲產業菁英培訓基地展開線下決賽，力拚冠軍。中央社記者趙麗妍攝 113年8月17日