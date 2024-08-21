開學在即 展望會助台東逾3千名清寒生安心上學

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）開學在即，世界展望會陸續發放生活和就學扶助金約2300萬元，幫助台東3031名貧困兒少上學。

台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明今天告訴中央社記者，暑假進入尾聲，除孩子要收心，父母也需要為新學期即將繳納的學費做好準備，世界展望會為讓台東清寒學子無須掛心家庭經濟、安心上學，提供服務兒少助學金等相關支持。

他表示，這學期展望會在台東共幫助3031名貧困兒少上學，將陸續發放生活扶助金、營養扶助金、教育扶助金約新台幣2300萬元，支持清寒學子順利求學。

李玉明說，受扶助的高中2年級學生「小圓」與父親及3名年幼弟弟居住在台東偏遠山區，家附近沒有鄰居，也沒有公車，自住所下到平地需要40分鐘，「小圓」到台東市區就讀高中後住校，平日弟弟們上下學則由父親接送，來回車程超過80分鐘。

「小圓」的弟弟多次半夜身體不適、下山到醫院急診，回家後因住家附近沒有藥局，父親經常問「小圓」藥該怎麼吃，因此「小圓」期許未來當一名藥師，改善家中經濟並回饋社會，她很感謝資助人的幫助，會在課業上全力以赴，不辜負資助人的期望。

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李玉明表示，感謝資助人在弱勢兒少學習路上給予支持，在受助家庭面臨經濟危難時給予支撐，並說明展望會除了提供助學金，還藉著學前預備、課業輔導、外地就學服務關懷等支持系統，協助兒少穩定上學，促進潛能發展。

李玉明表示，歡迎民眾一同參與關懷台東弱勢兒童教育捐款支持「助學行動」，幫助縣內3031名弱勢學子無憂上學，或加入「國內兒童資助計畫」，一起陪伴稚弱生命翻轉貧窮，讓受助家庭與兒童有機會邁向自立。（編輯：黃世雅）1130821