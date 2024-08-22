獲金曲獎 旅美苗栗子弟蘇郁涵：家是往前動力

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣旅美爵士鐵琴家蘇郁涵作品榮獲今年金曲獎演奏類最佳作曲人獎，今天接受苗栗縣長鍾東錦表揚獲讚「苗栗之光」。她說，獲家鄉肯定意義非凡，「家是一直往前的動力」。

出生於苗栗縣公館鄉的爵士鐵琴手、作曲家蘇郁涵，曾獲6座台灣金音創作獎、多次入圍金曲獎演奏類獎項，作品更曾被美國爵士樂重要雜誌DownBeat評價為「像是一本最好的小說，說盡了所有的美好」。

蘇郁涵今年以「自由的姿態」專輯中的「嗨高科技 Hi-Tech Pros and Cons」一曲，榮獲第35屆金曲獎演奏類最佳作曲人獎。

蘇郁涵19日自美返台，今天由母親陪同至苗栗縣府接受鍾東錦表揚頒贈「苗栗之光」獎座。

蘇郁涵從小學習古典音樂及打擊樂，自台北藝術大學管弦與擊樂研究所畢業後，2008年赴美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music）深造。她說，對即興創作有興趣，也喜歡寫散文、小說，相較於古典樂著重於詮釋作曲家的作品，爵士樂更能自由抒內心情感及想法。

不過，她當初想出國進修，家人一度考量經濟負擔高昂並不十分支持，蘇郁涵靠著在台灣參賽拿獎金，加上母親的積蓄，勇敢踏出第一步。

蘇郁涵說，她個性內向，但在演奏及創作音樂時，會感到很自由、很美好，在做出成績前，要得到支援及大家的理解很不容易，但以身為客家人有著「硬頸」精神，堅持下去就幸運獲得朋友、業界同儕的支持與幫助，讓她在音樂這條路上勇往直前。

她表示，長年旅居國外，此次獲獎能得到家鄉的肯定，對她而言意義非凡，「因為家的力量很大，也是一直往前的動力」，很開心在國際間讓台灣被看見以外，也能被自己家鄉、台灣支持肯定。

鍾東錦肯定蘇郁涵堅持在音樂領域、努力不懈的精神，希望藉由她勇敢追夢的故事，能帶給苗栗孩子啟發。

苗栗縣文化觀光局表示，蘇郁涵精湛演奏技巧與風格獨具的爵士創作，屢獲國際樂壇肯定並巡迴世界演出，至今已出版4張專輯，目前更是世界頂尖鐵琴品牌的代言人，以及紐約極富盛名的爵士唱片廠牌Sunnyside Records旗下音樂家。（編輯：戴光育）1130822