三義國際木雕展開幕 聚焦「造形」探索藝術多元

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）「2024國際木雕藝術交流展」及「2024台灣國際木雕競賽作品展」今天在苗栗縣三義木雕博物館開展，透過「造形」核心主題，深入探索木雕藝術的多樣表現與意涵。

苗栗縣三義鄉是木雕重鎮，苗栗縣文化觀光局連續多年舉辦國際木雕藝術交流展及木雕競賽，苗栗縣長鍾東錦今天為這兩大木雕藝文盛事揭開序幕，會中並公布今年國際木雕競賽入圍名單。

文觀局表示，「2024國際木雕藝術交流展」由策展人張富峻策劃，延續前2屆主題精神，透過「造形」為核心主題，聚焦於獨特的造形手法，不受特定題材或內容限制，邀請國內外共21名木雕藝術家73件作品參展，探索木雕藝術的多樣性。

文觀局指出，台灣國際木雕競賽自2008年辦理迄今16屆，已成為各國木雕好手藝術交流盛事，競賽區分為「工藝木雕類」與「當代木雕類」2組別，今年競賽經過第1階段初審後，合計53件作品入選參與展出。

今天會中也公布台灣國際木雕競賽第2階段評選出14名入圍裕隆薪傳獎、創新獎以及2組別的經典大獎及優選獎名單，得獎名次將於10月10日「2024三義木雕藝術節」開幕典禮現場揭曉，並頒贈獎金及獎盃。

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鍾東錦表示，自2014年起，裕隆汽車製造股份有限公司擴大支持台灣國際木雕競賽，出錢出力，支持在地藝文發展，更協助收藏得獎作品，給予藝術家最大的肯定，促進工藝產業與當代木雕藝術家之間的深入交流與合作。

文觀局指出，「2024國際木雕藝術交流展」及「2024台灣國際木雕競賽作品展」即日起至10月20日在三義木雕博物館展出，歡迎愛好木雕藝術的民眾前往參訪。（編輯：戴光育）1130819