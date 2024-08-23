高捷小港林園線 工程預計年底陸續進場施作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高捷小港林園線包括軌道標、機電工程標等各項工程預計年底陸續進場施作。高市捷運局長吳嘉昌今天出席與統包商聯合辦理中元普渡儀式，祈佑未來捷運工程平安順利。

吳嘉昌今天率捷運局及台灣世曦工程顧問視察小港林園線，對於即將施工的捷運工程勉勵捷運團隊上緊發條全力以赴。吳嘉昌表示，小港林園線全線機電系統標及軌道標已完成發包；土建工程也已完成第一階段RLC01標統包工程，以及第二階段的RLD01標細部設計案，正辦理細部設計作業，預計各項工程年底陸續進場施作。

吳嘉昌說，小港林園線正進行細部設計及各項計畫書審查，專案管理單位台灣世曦公司與統包商榮工工程公司投入大量工程人員分工合作，同步執行管線協調、路型及交通維持規劃，以及沿海路三段部分與國7共線段工程用地協調等作業，工程前相關協調作業也在如火如荼進行中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

依捷運局資料，小港林園線全長11.59公里，設6座地下車站及1座高架車站，路線行經小港區、林園區，串連臨港工業區、新材料循環產業園區及高值化產業園區，同時也是南部半導體材料「S廊帶」的其中一環。

小港林園線未來來可與捷運紅線、岡山路竹延伸線採用1車到底方式營運，旅客從路竹至林園不需換車，讓當地居民享有安全、舒適、便利綠色運具。（編輯：孫承武）1130823